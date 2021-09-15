В Днепропетровске взорвали автомобиль с командиром взвода

Сегодня утром в центре Днепропетровска взорвался автомобиль. В машине были помощник украинских боевиков и сотрудница пресс-службы отдела по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба полиции области, заведено уголовное дело по статье "теракт".

Установлено, что погиб Алексей Калпак - член правления организации "Украинский легион", которая помогает боевикам, воюющим против Донбасса. Его позывной был "Змей", он был старшим инструктором, командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины.