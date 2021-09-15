Задержан гендиректор сервисной компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске

В Подмосковье задержан гендиректор компании, обслуживающей газовое оборудование в городе Ногинске. Там на прошлой неделе взорвался газ в многоквартирном доме. Были полностью разрушены несколько квартир, погибли семь человек.

СКР подал в суд ходатайство об избрании в качестве меры пресечения директору компании заключение под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

Следствие считает, что компания по обслуживанию газового оборудования, заключившая договор с собственниками двух квартир во взорвавшемся доме, не проводила соответствующее техобслуживание и не выявила неисправность газового оборудования.

"В результате произошла большая утечка бытового газа в одной квартире, а ввиду отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, бытовой газ сконцентрировался в другой квартире. Данные обстоятельства привели к хлопку сконцентрированного бытового газа и к полному обрушению первых четырех этажей второго подъезда дома", - говорится в сообщении Следственного комитета.

По уголовному делу проведено пять осмотров, допрошено в качестве потерпевших более 130 человек, допрошены в качестве свидетелей 172 человека, назначено 19 судебных экспертиз: строительно-техническая, взрывотехническая, комплексная техническая, судебно-технологическая, судебно-медицинские, молекуляро-генетическая. Проведено семь обысков и восемь выемок в газовых службах, а также иные следственные действия, отчитались в СКР.