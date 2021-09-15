Главный инженер филиала "Россети Урал"-"Свердловэнерго" Владимир Вяткин рассказал о подготовке электросетевого комплекса к зиме

Сегодня в пресс-центре Интерфакс-Урал энергетики рассказали о подготовке тепло- и энергосистем Свердловской области к отопительному сезону. Участниками пресс-конференции стали первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, заместитель директора – главный инженер филиала "Россети Урал"-"Свердловэнерго" Владимир Вяткин, директор Свердловского предприятия магистральных электрических сетей – филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала Валерий Мацкевич, генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, главный инженер Филиала "Свердловский" ПАО "Т Плюс" Павел Родин, директор филиала ОАО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ Олег Ефимов.



Главный инженер филиала "Свердловэнерго" Владимир Вяткин отметил, что в электросетевом комплексе компании в Свердловской области подготовка к предстоящему отопительному сезону идет в соответствии с графиком.



В производственных отделениях проведены все запланированные ремонтные работы, выполнены все необходимые организационные мероприятия по подготовке к зиме.



Энергетики "Россети Урал" в Свердловской области более 1,5 млрд рублей на выполнение программы ремонта и эксплуатации электросетевого комплекса. По сравнению с 2020 годом объем средств увеличен на 5,9%. Физические объемы работ по основным номенклатурным позициям также превышают показатели 2020 года.

Аварийный резерв оборудования и материалов в подразделениях компании "Россети Урал" на Среднем Урале укомплектован на 100%. Производственные отделения обеспечены резервными источниками электроснабжения.



"Подготовка к отопительному сезону в течение года проходила в соответствии с графиком. Объём своевременно выполненных ремонтных и эксплуатационных работ позволяет говорить о том, что филиал "Свердловэнерго" входит в зиму уверенно", - подчеркнул Владимир Вяткин. Также от подчеркнул, что тревожным остается тот факт, что 12% от всех технологических нарушений приходится на нарушения, произошедшие по вине сторонних лиц и несанкционированных работ либо в охранных зонах энрегообъектах, либо связанных с незаконной вырубкой леса за пределами охранных зон линий электропередачи. Также подобные инциденты происходят в ходе несогласованного проведения земляных и строительных работ. Для предотвращения подобных ситуаций энергетики требуют от организаций соблюдать правила согласования работ в охранных зонах электрических сетей, так как нарушение установленного порядка может привести к массовым отключениям электроэнергии в жилых районах и социально-значимых учреждениях, а также угрожать жизни и здоровью работников, производящих несогласованные работы.



Что касается объемов средств, которые компания направляет на обновление электросетевых активов Среднего Урала, то объем финансирования инвестиционной программы в 2021 году составит более 4 млрд рублей. Ее средства направляются на реконструкцию и модернизацию распределительных сетей, а также на технологическое присоединение новых клиентов.