New York Times заявила, что принуждение к вакцинации необходимо для... защиты свобод

The New York Times опубликовала статью о том, что принудительная вакцинация не ущемляет ничьих прав и свобод и даже "предписывает на самом деле расширять гражданские свободы".

Статья является восхвалением новых вакцин. "Вакцины обещают восстановить для всех нас наши самые элементарные свободы", "вакцины безопасны и эффективны", "не существует столь же эффективной альтернативы для защиты общественного здравоохранения". На этом основании требовать защищать права граждан неправильно. Права людей надо ограничивать, принуждая их к вакцинации, просто это нужно считать защитой их прав, считают авторы.

"Вакцины являются оправданным посягательством на автономию и физическую неприкосновенность. Это может звучать зловеще, потому что все мы имеем основополагающее право на физическую неприкосновенность и на принятие собственных решений в области здоровья. Но эти права не являются абсолютными. Они не включают в себя право причинять вред другим", - говорится в статье.

Любопытна и дальнейшая аргументация. Предотвращение угрозы общественному здоровью перевешивает личную автономию и индивидуальную свободу, а отказ от вакцинации представляет прямую угрозу здоровью и безопасности других людей, и он недопустим.

Как можно заметить, это фактически приговор правам граждан на принятие решений о своей жизни. При этом приведенная аргументация не выдерживает критики по той причине, что заболеваемость и смертность имеют принципиально вероятностный характер, и, как показывают данные многих стран, в том числе США, массовая вакцинация ничуть не остановила эпидемию. Утверждение же о том, что непривитый человек представляет угрозу окружающим, имеет чисто вероятностную природу, а также противоречит заявлениям об эффективности вакцин: если непривитый опасен для привитых, то последние так и не защищены вакциной, а значит, людей принуждают вакцинироваться неэффективной вакциной. То есть вся аргументация исчезает.

Это, однако, не смущает авторов, и они обвиняют те штаты, где запрещено требовать доказательства вакцинации и ходить в масках (это по желанию граждан). В основном это штаты, которые возглавляют республиканцы, и The New York Times, являющееся рупором демократов, бездоказательно обвиняет их в эпидемии ковида, ведь в штатах, где введены ковид-паспорта, ситуация не лучше. Но демократы, которые теоретически должны больше защищать демократические права, продавливают принудительную вакцинацию, в то время как республиканцы отстаивают принцип свободы и добровольности.

"Мы глубоко заботимся о гражданских свободах и гражданских правах для всех, именно поэтому мы поддерживаем принуждение к вакцинации", - заключают авторы.

Напомним, недавно Джо Байден издал указ об обязательной вакцинации большинства работающих американцев. Ряд штатов заявили, что не будут его исполнять.