15 Сентября 2021
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Общество Московская область
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

СКР проверит собственника общежития в Бужаниново, где жили трудовые мигранты

Следственный комитет России проверит собственника общежития в подмосковной деревне Бужаниново, где жили иностранные мигранты, распоряжение дал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Глава СКР поручил "выяснить условия предоставления иностранным гражданам помещений, а также установить роль местных органов власти, в том числе и в разрешении возникших конфликтных ситуаций среди населения".

Также Бастрыкин поручил проверить, как и где пристроили мигрантов, которых накануне экстренно вывезли из Бужаниново в соседний Сергиев Посад.

Следователи собираются проверить и "информацию о возможных нарушениях трудовых прав местных жителей, которые сообщали в СМИ о преимуществе мигрантов в трудоустройстве на одном из предприятий, и дать оценку действиям или бездействию местных органов власти".

Напомним, два последних вечера в Бужаниново местные жители собирались на народный сход и требовали убрать с территории поселения общежитие с иностранными мигрантами. Они заявляли, что у местного населения постоянно возникают конфликты с иностранцами, также накануне стало известно, что в убийстве местной жительницы подозревают двух граждан одного из государств СНГ. Правда, потом выяснилось, что они к общежитию отношения не имеют.

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Теги: трудовые мигранты, бужаниново, проверка, скр



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