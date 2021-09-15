Газ в Европе впервые в истории продается по $900 за тысячу кубометров

Меньше чем за неделю газ в Европе подорожал на $200. Еще 9 сентября на лондонской сырьевой бирже ICE фиксировались рекордные фьючерсы по $700 за 1 тыс. кубометров газа, а сегодня стоимость того же объема впервые в истории перевалила за $900.

Еще в начале лета цена газа в Европе едва превышала $300 за 1 тыс. кубометров. Факторов роста несколько: от мирового экономического кризиса до неясных перспектив газотранспортной системы Украины с вводом в строй "Северного потока-2". Так, на аукционе по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на сентябрь была выставлена мощность до 15 млн кубометров в сутки, а "Газпром" выкупил только 4,3% объема (0,65 млн кубометров в сутки).