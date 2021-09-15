Заложен первый камень нового депо трамвайной линии Верхняя Пышма – Екатеринбург

Сегодня, 15 сентября, был заложен первый камень нового депо трамвайной линии маршрута Верхняя Пышма – Екатеринбург.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, в мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и генеральный директор ООО "Мовиста Регионы" Александр Советников.

"Мы долго думали, как связать Екатеринбург и Верхнюю Пышму помимо автомобильных дорог – вариантов было много, но в конечном итоге остановились на трамвае. И вот сегодня мы закладываем депо. Должен сказать, что ничего этого не было бы, если б не поддержка администрации области, администраций Верхней Пышмы и Екатеринбурга. Только строители, проектировщики знают, что такое в XXI веке построить трамвайную линию, получить все согласования и разрешения. Мы все это преодолели, и отдельно хочется сказать спасибо "Трансмашхолдингу", который принимал самое активное участие в реализации этого проекта. Строительство уже подходит к завершению, скоро по этой линии пойдут самые современные трамваи. Дорогие друзья, коллеги! Я поздравляю всех нас с этим большим событием! После пуска трамвая люди будут спокойно добираться из Верхней Пышмы до метро в Екатеринбурге. Всем огромное спасибо!", - обратился к присутствующим Андрей Козицын.

Проект по строительству депо и обслуживанию трамвайной линии, а также поставку современного подвижного состава реализует в рамках концессионного соглашения компания "Мовиста-регионы". Объем инвестиций составит 1,8 млрд рублей, до 80% капитальных вложений в строительство трамвайного депо – около 1,04 млрд рублей – будет направлено на закупку продукции региональных производителей. Речь идет о металлических конструкциях, рельсах, сыпучих материалах, а также продукции машиностроительного комплекса.

"Чем быстрее движется транспорт, тем быстрее развивается местная экономика. Трамвайная линия, которая свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму, практически закончена, сегодня мы делаем еще один шаг – закладываем трамвайное депо. Верхняя Пышма будет промежуточной точкой при движении из Екатеринбурга на Среднеуральск. Этот проект на контроле держит губернатор области Евгений Куйвашев, и при поддержке наших партнеров – Уральской горно-металлургической компании, "Трансмашхолдинга", фактически мы получаем еще одну точку транспортного и экономического развития", - отметил Александр Высокинский.

Площадь застраиваемого участка составляет 2,25 га. На четырех этажах главного здания разместятся технические и административно-бытовые помещения. Производственный корпус будет включать в себя участки ежедневного и текущего обслуживания, ремонта подвижного состава, автоматическую мойку, помещение зарядки электрокар, медпункт и комнату отдыха. Пространство и планировка организованы таким образом, чтобы достичь максимальной функциональности и комфорта для сотрудников депо при работе в каждой точке здания.

Всего в рамках проекта будет создано более 90 рабочих мест. Протяженность трамвайной линии составляет более 17 км, на маршруте предусмотрено 14 остановок – 10 в Екатеринбурге и четыре в Верхней Пышме. Время в пути составит 25-30 минут, что на 30% меньше того, что тратят пассажиры сейчас. Ежедневно трамвайным сообщением между Екатеринбургом и Верхней Пышмой смогут пользоваться 11 тысяч человек, в год это составит порядка 4 млн пассажиров.