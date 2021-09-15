15 Сентября 2021
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Очередь в ЦГБ №7 в Екатеринбурге (2020) | Фото: t.me/inburgru

В России от COVID-19 вакцинировано чуть менее половины взрослых граждан – Роспотребнадзор

В России чуть меньше половины всех взрослых граждан привито от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, через месяц-два привито будет уже более половины россиян, передает РИА Новости. Также главный санитарный врач РФ добавила, что сейчас около 95% всех случаев коронавируса в стране приходится на дельта-штамм.

Отметим, что ранее власти заявляли, что коллективный иммунитет сформируется при достижении доли вакцинированных в 60% от взрослого населения. Но потом появились данные о том, что эта доля должна быть выше, не менее 80%. В любом случае, даже 60% не удалось вакцинировать ни к началу осени, ни, видимо, к концу.

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Теги: вакцинация, коронавирус, анна попова, коллективный иммунитет



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