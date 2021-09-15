На Среднем Урале новый антирекорд по суточному числу covid-смертей

Суточное число смертей среди свердловчан с диагностированным коронавирусом снова побило свой антирекорд, достигнув 38 случаев, сообщили Накануне.RU в оперштабе. Ранее самое высокое число covid-смертей было зарегистрировано 10 сентября, когда их количество достигло 37. Таким образом, всего на Среднем Урале скончалось 5 тыс. 719 человек с подтвержденным коронавирусом.

Количество заболевших также увеличилось на 502 человека, достигнув 131 тыс. 217 случаев, зафиксированных за весь период пандемии. При этом вчера впервые за неделю было зарегистрировано меньше 500 случаев заражения. Также накануне в связи с выздоровлением был выписан 471 человек, что увеличило общую статистику оправившихся от болезни до показателя в 121 тыс. 54.

На сегодняшний день состояние 592 госпитализированных оценивается как тяжелое, 394 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 306 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 4 тыс. 15 человек.