Андрей Трубецкой проинспектировал ход строительства котельной и школы в посёлке Нижнесортымский

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время визита в посёлок Нижнесортымский проверил, как идёт строительство школы, котельной, объектов благоустройства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Нижнесортымский – самый быстро растущий посёлок. Детский сад сдали в прошлом году, школу строят, объекты благоустройства хорошие, котельную новую строим. Поселок развивается. Школа – в графике, с 1 сентября 2022 г. начнём там образовательный процесс. Котельная будет делать вклад в общую систему развития посёлка, 90 млн рублей выделили за счет средств бюджета района", - сказал Андрей Трубецкой.

Отметим, что в поселке по просьбе жителей также отремонтировали помещение касс. Относительно старого здания школы, которое будет освобождено после ввода в эксплуатацию нового, власти Сургутского района намерены принять решение, исходя из приоритетов жителей поселка. Андрей Трубецкой в разговоре с местными журналистами отметил, что в ходе визита обсуждался вопрос дальнейшего развития и благоустройства территории местного парка, насыщения его малыми архитектурными формами. Затраты на обустройство составили примерно 25 млн рублей, из которых около 70% выделены из казны Сургутского района.

Глава Нижнесортымского Петр Рымарев сообщил, что сейчас уже завершается благоустройство скейт-парка. "В планах – расширение территории за счёт, например, установки дополнительных устройств для катания детей на роликах, мопедах. Может, в рамках благоустройства сделают дорожки для отдыха, чтобы мамы с колясками могли гулять. Этой зимой подготовим проектную документацию, если всё пойдёт по плану, в 2022 г. займёмся расширением. Жители ждут этого. Дети ездят на самокатах на эту площадь, контролируют строительство", - сказал Рымарев.

Стоимость строительства школы на 1,1 тыс. учеников – 1,67 млрд руб. (из них 1,43 млрд – из окружного бюджета). Общая площадь учебного учреждения составит 21,5 тыс. "квадратов". Разрешение на строительство выдано 25 марта 2020 г. По состоянию на 9 сентября, строительно-монтажные работы сделаны на 59,2%. По плану, школу должны ввести в эксплуатацию 28 мая 2022 г. Концессионер – ООО "Школа НС". Школу строят в рамках окружной госпрограммы "Развитие образования" нацпроекта "Образование" и регионального проекта "Современная школа".

В этом году в рамках реализации муниципальной программы "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском районе" за 89 млн руб. построят котельную мощностью 9 мВт. Потребность в строительстве объекта обусловлена нехваткой мощности тепловой энергии на существующей котельной №1 в посёлке из-за строительства школы и детского сада.

"Для района - это серьезные вложения. Для поселка - это дополнительный запас мощности, надежности для всей системы теплоснабжения поселка", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

На сегодняшний день смонтированы блоки-модули здания котельной, технологическое оборудование, создана инженерная инфраструктура объекта, есть технологическое присоединение к сетям газораспределение ОАО "Сургутнефтегаз", завершаются работы по благоустройству. По состоянию на 14 сентября, освоено 70% бюджета проекта (62,3 млн руб.). Строительно-монтажные работы сделаны на 70%.