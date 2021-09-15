В Челябинской области назвали муниципалитеты с самым низким уровнем вакцинации от коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов усилить разъяснительную работу с людьми о преимуществах прививки от коронавируса. В настоящий момент в трех городах региона уровень вакцинации жителей ниже 30%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Нет 30% охвата по вакцинации в Златоусте, Троицке, Еманжелинске. Лидерами являются Кыштым, Магнитогорск, Верхнеуральский район.

Главам также поручено активизировать работу по прививочной кампании от гриппа и углубленной диспансеризация переболевших ковидом.

Напомним, в Челябинской области за прошедшие сутки выявили 365 новых случаев COVID-19. 22 человека скончались от коронавируса. За время пандемии инфекция была выявлена у 91 тыс. 982 человек.