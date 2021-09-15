Квартальным Екатеринбурга создадут рычаги воздействия на нарушителей порядка

В ближайшее время квартальные инспекторы Екатеринбурга могут на законодательном уровне получить реальные рычаги воздействия на нарушителей порядка и чистоты города. Об этом в эфире "Студия 41" рассказал градоначальник Алексей Орлов, отметив, что данную инициативу уже поддержал губернатор Евгений Куйвашев.

"Квартальный инспектор – это такой коммунальный участковый, поэтому его роль должна быть усилена. Мы инициировали внесение изменений в закон № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях в Свердловской области", чтобы у квартального появились полномочия составлять административные протоколы. Надеюсь, что уже новый состав областного законодательного собрания эти поправки утвердит, а губернатор Свердловской области их уже поддержал. И тогда у квартального появятся рычаги воздействия на нарушителей правил благоустройства на своей территории, и люди это очень быстро заметят", – заявил мэр.

Несмотря на то, что поправки еще не утверждены, люди уже сейчас могут обращаться к квартальным за фиксированием нарушений. Орлов отметил, что хоть у инспекторов пока еще нет полномочий составлять протоколы, но такие полномочия есть у полиции, куда квартальные и передают всю информацию. Особое внимание уделяется чистоте города и его благоустройству. По мнению главы уральской столицы, необходим метод "кнута и пряника", ведь только когда человек или хозяйствующий субъект осознает административную ответственность за свой неубранный мусор, неухоженные территории, грязные фасады и другие нарушения, он станет внимательнее к собственным действиям и своим обязанностям.

"Эти машины, брошенные на газонах... Это что это такое? Это совершенное неуважение к окружающим. Если ты имеешь автомобиль, ты несешь ответственность за его чистоту, парковку и так далее. Конечно, могут задавать вопросы – создавайте и парковочное пространство. Так мы создаем. У нас муниципальная парковка стоит полупустая, пожалуйста, пользуйтесь, там очень дешевый тариф. Но у нас город для жителей, а не автомобилей, на минуточку, поэтому роль квартального должна быть усилена", – заявил градоначальник.

Институт квартальных начали внедрять в Екатеринбурге еще в 2013 году, однако большому количеству граждан они до сих пор неизвестны. Сейчас, по словам мэра, администрация восполняет этот информационный пробел. Так, фото и контакты каждого инспектора можно найти на официальном сайте города, а в дальнейшем также на информационных стендах ТСЖ и УК.

"Допустим, наказание может быть за машины, которые выезжают со строительной площадки, не помыв колеса. Это тоже неуважение к жителям и окружению, потому что эта грязь остается, высыхает, там пыль, и справедливы нарекания жителей. Если есть строительная площадка, то должен быть и пост с обязательной помывкой колес, потому что, как правило, на строительной площадке грязь. Я считаю, что здесь должна быть наша общая работа и контроль за санитарным состоянием города и соблюдением правил благоустройства и, естественно, планомерная эффективная работа наших дорожных служб. Тогда город будет чистым", - заключил Алексей Орлов.