Прокуратура разбирается с возможными нарушениями в Екатеринбургском центре занятости

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о возможных нарушениях в деятельности Екатеринбургского центра занятости населения.

Ранее сотрудники центра обратились к Владимиру Путину. Они пожаловались президенту на невыносимые условия работы и обвинили в этом свое руководство.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сейчас эти сведения проверяются. Будет устанавливаться соблюдение трудового законодательства и законодательства о занятости населения в деятельности Екатеринбургского центра занятости.

"По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - пообещали в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее прокуратура начала разбираться в ситуации с долгами по зарплате в Объединенном музее писателей Урала.