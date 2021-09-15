78% россиян считают суррогатное материнство допустимой технологией – ВЦИОМ

Большинство россиян считают допустимым суррогатное материнство в сложной ситуации, когда у людей нет возможности самим родить детей. С 2013 года их доля увеличилась на 10% - до 70%. Это данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В той или иной степени об этой вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) знают 87% опрошенных, у 20% достаточно высокие познания.

78% респондентов считают, что показанием для суррогатного материнства являются заболевания и патологии, 29% называют возраст потенциальных родителей. Также 23% считают, что к помощи суррогатной мамы можно обратиться, если был неудачный опыт зачатия или вынашивания ребенка в прошлом.

Реже основанием для обращения к суррогатной матери опрошенные называют нежелание женщины прерывать карьеру (10%), портить фигуру (7%) или испытывать дискомфорт во время беременности (5%).

Доля опрошенных, считающих суррогатное материнство вполне нормальным и допустимым в любой ситуации, составила 14%.

Каждый десятый россиянин настроен категорически против суррогатного материнства (13% vs 19% в 2013 г.). Более категоричны в данном вопросе представители возрастной группы от 35 лет и старше (15-16% vs 6-10% в аудитории младше 35 лет).