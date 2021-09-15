На ТНФ-2021 договорились о единых стандартах к оборудованию для газовых проектов

"Газпром нефть" инициировала разработку единых требований к мобильным установкам подготовки газа. Аналогичные стандарты уже разработаны для передвижного нефтяного оборудования, об этом на полях Тюменского нефтегазового форума рассказал руководитель программ "Газпромнефть-Развития" Альберт Атнагулов.

Как сообщил Накануне.RU представитель компании, внедрить практику использования мобильных технологий на газовых проектах предстоит в ближайшие два-три года.

"Доля газовых проектов в нашем портфеле увеличивается. В отличие от нефтяных, передвижные технологические установки по подготовке газа находятся на начальном этапе своего развития. Путь по нефтяным установкам, от появления спроса на рынке до разработки нормативных документов, был пройден за семь лет. По газовым кейсам его необходимо пройти намного быстрее, и сделать это мы можем только совместными усилиями, консолидируя компетенции всех участников отрасли", – подчеркнул Альберт Атнагулов.

В рамках ТНФ-2021 компания организовала сессию «Блочно-модульная стратегия освоения месторождений», где все заинтересованные стороны обсуждали подходы к разработке и применению передвижного оборудования.

"Важно, что стандарты разрабатывают сразу три участника процесса –проектировщики, заказчик и изготовители – каждый из них привносит свой опыт. Такой подход позволяет избежать проблем с дальнейшей адаптацией этих решений. Мы начали работу несколько лет назад и видим, что в процессе обсуждения, в том числе на таких встречах, удается достигать взаимопонимания", - отметил заместитель главного инженера "Гипровостокнефть" Сергей Аграфенин.

Отметим, мобильные нефтяные установки используются на автономных месторождениях со сложной геологией. В перспективе передвижное оборудование также планируют применять для создания промысловых исследовательских комплексов, которые дадут возможность проводить анализ флюидов на лицензионном участке на ранних этапах освоения.