15 Сентября 2021
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трасса М-5 (2019) | Фото: Накануне.RU

Проезд по дальнему обходу Санкт-Петербурга будет платным

Новый дальний обход Санкт-Петербурга будет платным. Дорогу планируется построить до 2024 года, сообщил журналистам глава Автодора Вячеслав Петушенко.

Сейчас госкомпания прорабатывает два варианта строительства. "Для нас есть понимание двух вариантов, которые мы сейчас рассматриваем, и я думаю, что в ближайшее время вынесем на суд правительства", — цитирует Петушенко "Прайм".

Глава компании подчеркнул, что городу не нужна вторая кольцевая дорога, речь идет о строительстве хорды: "Это будет типа хорды: восточная часть города, где достаточно активно идет жилищное строительство и развитие промышленности".

Ранее стоимость строительства дальнего обхода Санкт-Петербурга оценивалась в сумму до 300 млрд руб.  

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Теги: платная дорога, обход санкт-петербурга, автодор



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