15 Сентября 2021
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Политика В России
Сергей Лавров (2015) | Фото: Накануне.RU

Лавров опроверг скорый запуск "Северного потока-2": "Процесс небыстрый"

Процесс получения разрешения на запуск "Северного потока - 2" может занять около четырех месяцев, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, на снятие всех препятствий со стороны немецкого регулятора потребуется много времени.

"Процесс небыстрый, начало 2022 года обозначается", - отметил глава российского МИДа.

Кроме того, Лавров предсказал продолжение нападок на проект со стороны его противников, передает ТАСС.

О завершении строительства газопровода "Северный поток-2" "Газпром" объявил на прошлой неделе. Ранее высказывались оценки, согласно которым техническая возможность поставлять газ в Европу по газопроводу будет уже до конца этого года.

Сейчас немецкий регулятор начинает процедуру сертификации газового оператора. Рассмотрение заявки займет до четырех месяцев. Затем заключение регулятора будет передано в Еврокомиссию. Она должна вынести решение не позднее 8 января 2022 года. У ЕК есть право наложить вето на возможность работы газопровода.

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Теги: сергей лавров, северный поток-2



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