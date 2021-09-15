"Дело на миллион". В Прикамье цыганки прикинулись врачами и украли у пенсионерки деньги и драгоценности

Оставлен в силе приговор трём цыганкам, обокравшим пенсионерку, сообщили Накануне.RU в Пермском краевом суде.

В декабре 2020 г. в Кунгуре три цыганки пришли к пенсионерке и, назвавшись медработниками, похитили 650 тыс. руб. и драгоценности стоимостью в 530 тыс. руб. Пропажу пострадавшая обнаружила после ухода гостей.

Преступниц "взяли" на следующий день. Во время расследования они вернули жертве часть "улова". Кунгурский горсуд приговорил каждую из злоумышленниц к трём годам колонии общего режима, а также взыскал в пользу пострадавшей 76,5 тыс. руб. компенсации материального вреда. Краевой суд оставил решение в силе.