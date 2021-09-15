Хорду Екатеринбург–Краснодар начнут строить в 2023 году

Строительство автомобильной хорды Екатеринтург-Краснодар протяженностью 1600 километров начнется в 2023 году, сдать половину трассы планируется до 2030 года, сообщил журналистам глава Автодора Вячеслав Петушенко.

Предполагается, что трасса пройдет через Саратов, Самару и Волгоград.

"В первую очередь вот эта трасса нужна для развития промышленности, поскольку Урал - это крупнейший промышленный центр, Саратов, Самара, Волгоград - крупные экономические центры. Краснодар - житница страны, и взаимные интересы с точки зрения - продукты, товары и промышленность - она позволит трассе работать, мне кажется, достаточно эффективно", - цитирует Петушенко РИА Новости.

Одним из источников финансирования строительства должен стать Фонд национального благосостояния. После сдачи хорды в эксплуатацию доехать с Урала до Черноморского побережья можно будет на 10 часов быстрее, чем сейчас.