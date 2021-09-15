15 Сентября 2021
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автомобили на трассе (2019) | Фото: Накануне.RU

Хорду Екатеринбург–Краснодар начнут строить в 2023 году

Строительство автомобильной хорды Екатеринтург-Краснодар протяженностью 1600 километров начнется в 2023 году, сдать половину трассы планируется до 2030 года, сообщил журналистам глава Автодора Вячеслав Петушенко.

Предполагается, что трасса пройдет через Саратов, Самару и Волгоград.

"В первую очередь вот эта трасса нужна для развития промышленности, поскольку Урал - это крупнейший промышленный центр, Саратов, Самара, Волгоград - крупные экономические центры. Краснодар - житница страны, и взаимные интересы с точки зрения - продукты, товары и промышленность - она позволит трассе работать, мне кажется, достаточно эффективно", - цитирует Петушенко РИА Новости.

Одним из источников финансирования строительства должен стать Фонд национального благосостояния. После сдачи хорды в эксплуатацию доехать с Урала до Черноморского побережья можно будет на 10 часов быстрее, чем сейчас.

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Теги: хорда, екатеринбург-краснодар, автодор, строительство, дорога



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