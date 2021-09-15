15 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, поселок Джабык, (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Жителям из поселков на Южном Урале, пострадавших от лесных пожаров, начали передавать новые дома

В Челябинской области 16 построенных домов передадут жителям из пострадавших от лесных поселков Джабык и Запасное, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Алексей Текслер на совещании с членами регионального правительства и главами муниципальных образований поручил обеспечить жильем всех пострадавших из-за природных пожаров жителей поселков. На строительство домов и покупку готово жилья были направлены средства из областного бюджета.

В настоящий момент жители приобрели 11 жилых помещений, остальные строят дома. Сегодня началась передача 16 построенных домов новоселам.

Напомним, 8 июля на юге региона сформировались три очага пожара. Распространению огня способствовал сильный ветер и температуре воздуха до 32 градусов. В регионе был введен режим ЧС. В результате лесных пожаров пострадали поселки Джабык и Запасное. В двух населённых пунктах сгорело 72 жилых дома. Собственники 70 домов установлены, два до сих пор числятся бесхозными.

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Теги: Джабык, жилье, дома, Алексей Текслер,



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