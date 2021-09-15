15 Сентября 2021
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Озеро Иртяш, вода, отдых, водоем (2016) | Фото: 74oz.ru

СКР организовали проверку в связи с обнаружением тела бизнесмена на Шарташе

Следователи организовали доследственную проверку по факту обнаружения тела 42-летнего Александра Шабанова на Шарташе (Екатеринбург). Напомним, что бизнесмен исчез 9 сентября и считался пропавшим с 10. Поисками занимался поисковой отряд "Лиза Алерт", который и обнаружил мужчину погибшим.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, при первоначальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого следователи уже приступили к опросу родственников и знакомых мужчины, истребована и анализируется характеризующая документация в отношении почившего. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

"Вечером 10 сентября 2021 года в отдел полиции №2 с заявлением о безвестном исчезновении предпринимателя обратилась его супруга. Проведение поисковых мероприятий было поручено наиболее опытным сотрудникам уголовного розыска. К поиску были подключены волонтеры. В результате принятых мер спустя всего несколько часов после поступившего сообщения о пропаже гражданина была обнаружена его автомашина – у одного из домов по улице Пески. Поиск самого гражданина продолжился. Днем 14 сентября в органы полиции от одной из жительниц Екатеринбурга поступило тревожное сообщение о том, что на акватории озера Шарташ, недалеко от одного из домов по улице Изоплитной, она увидела тело неизвестного человека. Прибывшие по указанному сообщению полицейские оперативно установили личность найденного без признаков жизни мужчины. Им и оказался без вести пропавший предприниматель", - рассказали в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу.

Известно, что Шабанов занимался бизнесом в уральской столице. Его тело обнаружили во вторник на берегу озера Шарташ. О причинах смерти не сообщается.

Напомним, в середине июля в районе Шарташа нашли тело другого пропавшего предпринимателя - Сергея Кочергина. В Следственном комитете отмечали, что его смерть не является криминальной.

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Теги: Шарташ, бизнесмен, Екатеринбург, проверка, СКР



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