Бывшему ОМОНовцу, искалечившему бойца в спарринге, заменили условный срок на реальный

Ленинский районный суд Тюмени приговорил бывшего командира тюменского отряда ОМОН Владимира Бутру к четырем годам колонии общего режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тюменского областного суда.

Его обвинили в превышении должностных полномочий. В 2014 году провел экс-ОМОНовец спарринг с новобранцем Иваном Голинеем, получившим в поединке закрытую черепно-мозговую травму, и стал инвалидом первой группы.

Бутру взяли под стражу в зале суда. Сам он вину не признал, заявил, что противоправных действий он не совершал. Также его лишили права занимать должности на государственной службе сроком на два года.

В сентябре 2019 г. Ленинский райсуд признал бывшего омоновца виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Обвинение и сам осужденный приговор обжаловали. Бутра добивался оправдания, а гособвинитель - чел наказание слишком мягким. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение.

Отметим, что это не единственный случай, когда после спарринга служащие тюменцы становятся инвалидами. 5 мая 2017 г. 22-летний тюменец Владислав Елфимов прибыл на территорию управления для сдачи экзамена по физподготовке. Экс-сотрудник ФСИН приказал трем подчиненным провести три рукопашных боя, во время которых, как полагало следствие, экзаменуемого избили ногами и руками по голове и телу. После спарринга Елфимову стало плохо, его на "Скорой" доставили в ОКБ №2 и провели экстренную операцию на головном мозге: у потерпевшего произошел разрыв одной из вен в головном мозге, который привел к кровоизлиянию. По итогам "экзамена" кандидат в сотрудники управления получил тяжелые травмы и стал инвалидом первой группы. По некоторым данным, пострадавший получил ушиб мозга. Суд наказал инициатора спарринга тремя годами условно с таким же испытательным сроком.