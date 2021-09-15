15 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Жителей Челябинской области будут судить за убийство случайного прохожего

В Челябинске двух 20-летних жителей региона будут судить по обвинению в разбойном нападении и причинении смерти случайному прохожему, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что ночью в апреле текущего года у подъезда одного из домов обвиняемые подошли к ранее незнакомому 40-летнему потерпевшему и беспричинно начали его избивать. После этого они забрали его имущество на 12,3 тыс. рублей. Через короткое время они вернулись к потерпевшему и продолжили его избивать.

Мужчина умер на месте происшествия от полученной травмы головы.

По решению суда обвиняемые заключены под стражу. Известно, что один из них ранее уже был судим и совершил преступление в период условного осуждения.

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Теги: убийство, суд,



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