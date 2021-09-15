Попова заявила, что в России уже создали тест-систему для выявления вируса Нипах

Тест-система для выявления вируса Нипах, обнаруженного в Индии, уже разработана в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, российские ученые "очень быстро сделали тест-систему". Ее создали в ГНЦ "Вектор", передает РИА Новости.

Как заявляли в Роспотребнадзоре, риск распространения болезни в России практически отсутствует.

В начале сентября в индийском штате Керала от нового заболевания скончался 12-летний мальчик. Всего выявлено 11 человек с новой инфекцией, из них двое – медицинские работники – контактировали с погибшим мальчиком.

Это вторая за три года вспышка вируса Нипах в Керале, где также сейчас очень высок уровень заражений коронавирусом – почти 70% от всех ежедневных случаев COVID-19 в Индии приходится на этот штат.

Вирусологи отмечают, что Нипах гораздо смертоноснее коронавируса. Как и коронавирус, Нипах является зоонозным – он передается человек от животных. Передача обычно происходит при прямом контакте или употреблении зараженной пиши. Также были зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку. Природными переносчиками вируса являются летучие лисицы – вид летучих мышей сесмейства Pteropodidae.