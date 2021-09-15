Журналисту, рассказавшему о народном сходе в Бужаниново, поступают угрозы

Подмосковному журналисту, создателю "Альтернативной газеты" Андрею Трофимову начали поступать угрозы. Журналист освещает тему конфликта вокруг общежития мигрантов в деревне Бужаниново в Сергиево-Посадском округе.

По словам Трофимова, ему "через различных людей" порекомендовали прекратить писать о ситуации в Бужаниново.

"Вчера во время схода через различных людей мне передавали, чтобы я с этим делом закруглялся и не будоражил эту тему, чтобы в прессе проблема не освещалась, иначе меня будут привлекать как организатора несанкционированного митинга и за разжигание межнациональной розни, хотя я ничего не разжигал, никого ни к чему не призывал", - рассказал Трофимов в эфире радио "Говорит Москва".

"Я просто как журналист выполнял свою работу. Я приехал к людям и выслушал их, а после того, как к ним не приехало никакое начальство, ни полицейское, ни округа, я решил выйти в прямой эфир и попросить коллег поддержать людей. Вот и вся моя вина. Даже говорили, что прямо с утра могут прийти ко мне домой, но я подумал, что это просто элемент запугивания. Сейчас гораздо хуже есть статья — "Разжигание межнациональной розни". Люди откровенно говорили, не задумываясь о тонкостях законов. Я абсолютно не националист и в своих репортажах нигде не позволил себе выдать что-то запрещённое в эфире", - добавил журналист.

Два последних вечера в Бужаниново местные жители собирались на народный сход и требовали убрать с территории поселения общежитие с иностранными мигрантами. Они заявляли, что у местного населения постоянно возникают конфликты с иностранцами, также накануне стало известно, что в убийстве местной жительницы подозревают двух граждан одного из государств СНГ. Правда, потом выяснилось, что они к общежитию отношения не имеют.