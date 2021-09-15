15 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
полиция значок эмблема (2012) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области началось голосование за лучшего народного участкового

В Свердловской области стартовал всероссийский конкурс "Народный участковый-2021".

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, данный проект является примером открытого и партнерского взаимодействия органов внутренних дел с обществом в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.

Конкурс пройдет в три этапа, победители каждого из них определяются большинством голосов. Награждение победителя и призеров третьего этапа пройдет в торжественной обстановке в Министерстве внутренних дел РФ в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

"Голосование на первом этапе конкурса проводится в период с 11 по 20 сентября текущего года на официальном интернет-сайте ГУ МВД России по Свердловской области (66.мвд.рф), второго этапа - с 7 по 16 октября 2021 года. Финал конкурса пройдет при онлайн-голосовании с 1 по 10 ноября текущего года на официальном интернет-сайте МВД России, на котором и определится победитель. В прошлом году лучшему участковому страны был вручен автомобиль "УАЗ Патриот" и досрочно присвоено внеочередное звание. Предлагаю активно поддержать свердловских Анискиных", - отметил полковник Горелых.

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Теги: участковый, голосование, конкурс, полиция



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