15 Сентября 2021
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Общество
Интерпол (2016) | Фото: grantist.com

Экс-глава компании-разработчика Sukhoi SuperJet 100 объявлен в международный розыск

Бывший президент АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) Александр Рубцов объявлен в международный розыск, сообщает "Коммерсант".

Бизнесмен, обвиняемый в крупных злоупотреблениях полномочиями, был арестован заочно два месяца назад.

По данным следствия, одновременно являясь главой лизинговой компании АО "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК), Рубцов на протяжении семи с половиной лет «сдавал» ей в аренду 14 автомобилей премиум-класса. При этом транспортные срдества принадлежали самому главе ГСС, его родственникам и приближенным сотрудникам. Обслуживание этих машин обошлось ИФК в 18 миллионов рублей.

В июне прошлого года сообщалось, что лизинговая компания "Ильюшин финанс Ко" (ИФК, "дочка" ОАК) пытается взыскать со своего бывшего гендиректора Александра Рубцова 8,3 млн рублей. Подан соответствующий иск в арбитраж. По данным источника "Ведомостей", ИФК требует вернуть премию, выплаченную Рубцову в 2016 году по итогам работы в 2015 году.

Рубцов возглавлял ИФК 20 лет – с момента основания и до 2019 года. Весной 2019 года он отказался от всех занимаемых постов, в декабре прошлого года улетел в Латвию на срочное лечение.

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Теги: Гражданские самолеты Сухого, Александр Рубцов, международный розыск



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