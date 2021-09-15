15 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
Boeing 767 Utair Ютэйр Анадырь боковой ветер (2019) | Фото:t.me/aviaincident

В аэропорту Нового Уренгоя задержали утренний рейс в Москву из-за погоды

Утренний рейс авиакомпании Utair по направлению "Новый Уренгой-Москва (Внуково)" задержался на два часа из-за неблагоприятной погоды. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. Так, вылет самолета был запланирован на 7.55, однако его пришлось перенести на 11.00.

Причиной задержки рейса стали метеоусловия, не позволившие воздушному судну В-737 авиакомпании сообщением "Москва - Новый Уренгой" произвести посадку в назначенном пункте. Из-за тумана самолет пришлось сажать на запасной аэродром Нижневартовск, в связи с чем и произошла задержка. На борту находились 178 пассажиров, из них четверо несовершеннолетних.

Число пассажиров, прождавших в аэропорту более двух часов составляет 176 человек, трое из которых несовершеннолетние. Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав авиапассажиров осуществляется контроль за предоставлением авиакомпанией необходимых услуг для граждан.

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Теги: Новый Уренгой, самолет, Utair, туман



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