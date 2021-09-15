15 Сентября 2021
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работники ТГК-14, голодовка (2021) | Фото: youtube-канал &quot;Республика Бурятия&quot;, скриншот

В Бурятии энергетики объявили голодовку на рабочих местах

В Улан-Удэ часть работников компании "ТГК-14" объявили голодовку на рабочих местах, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

"Стоим спиной, потому что боимся. Нашего лидера [рабочего топливно-транспортного цеха Андрея] Красикова уже изолировали, полиция его прессует", - заявили они в своём обращении.

Рабочие говорят, что их требования, принятые энергетиками и властями после предыдущей акции протеста в декабре прошлого года, якобы не были выполнены.

Тогда стороны при участии правительства Бурятии подписали протокол рабочего совещания, в котором было сказано о начале "разработки и заключения отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Республики Бурятии до 1 февраля 2021 года".

Тем не менее, как говорят участники акции протеста, "ТГК-14" до сих пор не присоединился ни к региональному, ни к федеральному отраслевому тарифному соглашению. Работники считают, что члены правительства, надзорных органов и руководство компании в очередной раз обманули их.

Кроме того, по их словам, "ТГК-14" с 2018 года уменьшила либо просто отменила дополнительные выплаты за вредные или опасные условия труда, сократила дополнительные дни к отпуску и отказывается выплачивать сотрудникам 50% льготу за электрическую и тепловую энергию за 2020 год.

Вместе с тем, по данным местных СМИ, с апреля 2021 года в филиале "Генерация Бурятии" увеличена заработная плата работников на 10%, с 1 июля на 6,29%, в июне был заключён новый трудовой договор до 2024 года, куда были включены нормы отраслевого тарифного соглашения РФ. По словам уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия Юлии Жамбаловой, "многие работники ощутили реальную надбавку к заработной плате, доплату за вредные условия труда, предоставление компенсации стоимости путёвок в детский лагерь".

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Теги: Бурятия, голодовка



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