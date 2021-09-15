Рентабельных запасов нефти в России осталось на 20 лет

Рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год, считают в Роснедрах. Впрочем, это оценка на текущий момент. По мере развития технологий труднодоступные запасы могут переводиться в класс рентабельных, передает ТАСС со ссылкой на врио главы Роснедр Евгения Петрова.

По его словам, самым перспективным регионов для разведки запасов нефти и газа остается Западная Сибирь: "Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет". В Восточной Сибири разработка месторождений часто нерентабельная из-за отсутствия инфраструктуры.