Опять не справились: ремонт моста в Екатеринбурге не успели закончить и к визиту Рогозина

В Екатеринбурге опять не успели закончить ремонт моста на Кольцовском тракте. А уже сегодня в город прибывает глава Роскосмоса.

Напомним, в июле для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги, из-за чего там образовались гигантские пробки. Позже в ситуацию вмешался свердловский губернатор Евгений Куйвашев, которому строители обещали закончить работы к началу сентября. Но к этой дате ремонт не завершился, несмотря на то, что 2 сентября Екатеринбург посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Так выглядели работы перед визитом Лаврова...

На видео с сегодняшней прямой трансляции, организованной на официальном сайте мэрии Екатеринбурга, работы все еще продолжаются. В среду в уральскую столицу прибывает руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Таким образом, дорожники не справились с ремонтом и к визиту второго высокопоставленного федерального чиновника.

А так - перед визитом Рогозина две недели спустя

Точных сроков завершения работ на Кольцовском тракте пока не называется.