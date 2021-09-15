15 Сентября 2021
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Политика За рубежом
Джо Байден вице-президент США (2011) | Фото:gdb.rferl.org

Байден опроверг информацию о том, что Си Цзиньпин отказался от проведения очного саммита

Президент США Джо Байден опроверг сообщения СМИ о том, что лидер Китая Си Цзиньпин отказался от встречи с ним.

Американский лидер назвал эту информацию не соответствующей действительности, передает Reuters.

Ранее Financial Times сообщило об отказе Си Цзиньпина на просьбу Байдена провести двусторонний саммит в очном формате. Предложение прозвучало в ходе 1,5-часового телефонного разговора, пишет Regnum.

По данным издания, китайский лидер также настоял на том, чтобы Вашингтон выбрал менее резкий тон в отношении Пекина.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин напомнил о том, что политика, проводимая Соединенными Штатами, вызвала серьезные трудности в китайско-американских отношениях и не отвечает коренным интересам всех стран мира. Байден, со своей стороны, заверил Си Цзиньпина в том, что США не собираются пересматривать политику "Одного Китая". Кроме того, руководители двух стран договорились не допускать перерастания конкуренции в конфронтацию.

Напомним, накануне этого телефонного разговора появилась информация о возможном проведении новой встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Однако вскоре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет".

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Теги: джо байден, си цзиньпин



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