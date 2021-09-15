Проект по созданию сверхтяжелой российской ракеты для полетов на Луну закрыт
В России остановлены работы по проектированию сверхтяжелой ракеты "Енисей" для полетов на Луну. Ранее предполагалось, что проектирование завершится в октябре 2021 года, но еще в феврале этого года "работы были поставлены на паузу" для принятия решения по "коррекции облика ракеты".
О прекращении работ по "Енисею" сообщил глава самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов, передает РИА Новости.
О пересмотре проекта в прошлом году говорил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Желание Рогозина – заменить топливо: вместо кислорода и керосина использовать метан.