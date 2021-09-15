На Ямале на ребёнка упали футбольные ворота

В Ноябрьске началось расследование обстоятельств падения на мальчика футбольных ворот, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ЯНАО.

11-летний пострадавший 14 сентября на спортивной площадке в центре города получил открытую черепно-мозговую травму после падения на него футбольных ворот. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Следователям предстоит выяснить причины случившегося.