В школьных столовых Екатеринбурга появились камеры для контроля родителями рациона своих детей

В Екатеринбурге сразу три школы претерпели изменения в первые недели нового учебного года. За преображение учебных учреждений в ответе депутат гордумы и глава медфракции Алексей Вихарев, который продолжает закупать оборудование и ремонтировать школы по просьбе учебных коллективов и родителей учеников.

Так была отремонтирована школа №46 на Эльмаше. В том числе были покрашены потолки и стены возле лестниц на всех этажах, сообщает депутат на своей странице в Telegram.

Также по просьбе родительских комитетов, в столовых школ №26 и №96 Октябрьского района было установлено видеонаблюдение. Благодаря трем камерам в цехах и на линиях раздачи, родители и учителя смогут контролировать, как и чем кормят детей.

Напомним, что ранее депутат также поспособствовал ремонту школы № 114 в микрорайоне Эльмаш и оплатил дорогу в детский центр "Орлёнок" для Семена Ершова, солиста Заслуженного коллектива РФ, Ансамбля танца детской школы искусств №5 Екатеринбурга. Позже Вихарев также подарил ученикам гимназии №99 20 робототехнических наборов вместе с 3D принтером, благодаря чему гимназисты смогут начать изучение робототехники и программирования "Microbit robot".