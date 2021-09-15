15 Сентября 2021
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
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Долги жителей Прикамья перед банками превысили 41 миллиард

Жители Пермского края задолжали банкам более 41 миллиарда рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФССП региона.

В структурных подразделениях ведомства за восемь месяцев текущего года на исполнении находилось 287 тысяч исполнительных листов о взыскании кредиторской задолженности с физических лиц. Благодаря работе приставов, благодаря применению мер принудительного исполнения окончено и прекращено 74 тыс. производств на общую сумму свыше 7 млрд руб.

Приставы сообщают, что поступление исполнительных документов выросло на 27% по сравнению с прошлым годом. Общая сумма задолженности выросла на 5 млрд руб. - годом ранее задолженность прикамцев перед банками составляла более 36 млрд руб.

Чаще всего, чтобы расплатиться с банками, неплательщики лишаются дорогих автомобилей.

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Теги: долги, банки, приставы



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