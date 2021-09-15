15 Сентября 2021
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Происшествия
МиГ-29К (2013) | Фото: migavia.ru

Ошибка экипажа стала основной причиной крушения МиГ-29 под Астраханью

В качестве приоритетной версии катастрофы МиГ-29, который разбился на полигоне Ашулук в Астраханской области, рассматривают человеческий фактор, сообщает РИА Новости.

Источники заявляют, что пилот самолета мог потерять ориентацию в пространстве и допустить столкновение с Землей в управляемом полете. Об этом говорит характер аварии. Обращается внимание, что полет выполнялся в ночное время.

Напомним, военный самолет разбился под Астраханью 18 августа. Миг-29 выполнял тренировочный полет. Пилот погиб.

Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта.

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Теги: миг-29, астраханская область



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Ранее 19.08.2021 00:00 Мск Под Астраханью разбился Миг-29


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