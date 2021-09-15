The Independent обвинила Украину в преследовании неугодных СМИ

Британское издание The Independent, которому глава МИД Украины Димитрий Кулеба признался, что Киев не верит обещаниям Запада, написало статью о преследовании неугодных СМИ на Украине. Так оно охарактеризовало недавний запрет одного из самых популярных общественно-политических изданий "Страна".

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Интересно, что автором является российский экономист и публицист Владислав Иноземцев, который занимает антироссийскую позицию. Однако он пишет, что Украина скатывается к авторитаризму.

Иноземцев напоминает, что санкции введены уже против трех депутатов Верховной рады и нескольких СМИ. Все это сделано без решения суда, а блокировки и отключения применяются немедленно.

"Я рассматриваю эти шаги как стремление президента Украины Владимира Зеленского усилить свою власть. Эта тенденция может и должна вызвать определенные опасения у союзников Украины", - пишет автор.

Напомним, недавно президент Freedom House указал Джо Байдену на преследование неугодных СМИ на Украине. Подобные заявления звучат от других организаций, в том числе из ООН, но никаких последствий для Украины это не имеет.