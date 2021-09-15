Пенсионеры рассказали, на что потратят разовую выплату в 10 тысяч рублей

Российские пенсионеры рассказали, как потратят разовую выплату в 10 тыс. руб., анонсированную властями перед выборами в Госдуму.

Большинство собирается потратить деньги на первоочередные нужды и отложенные покупки. Только каждый пятый направит деньги на сберегательный счет, передает РИА Новости со ссылкой на исследование маркетплейса "Юником 24".

"Порядка 20% россиян старше 60 лет положат деньги на сберегательный счет или отложат на будущие необходимые нужды. Стоит отметить, что более возрастная категория в силу опыта имеет выработанную привычку делать накопления и иметь накопления. Около 25% потратят деньги на первоочередные нужды - лекарства, продукты", - выяснили эксперты.

Еще 15% пенсионеров потратят деньги на покупки, которые собирались сделать, но откладывали по причине экономии - это бытовая техника, мебель, телевизоры, сотовые телефоны. Чуть более 12% опрошенных сообщили, что направят полученные средства на помощь детям и внукам или купят им подарки.

Каждый десятый пенсионер собирается потратить выплату на ремонт, причем из них более 70% ответили, что направят их на работы на дачных участках. Около 8% респондентов потратят деньги на здоровье, а еще по 5% хотят направить их на досуг или погашение кредитных обязательств, которые имеют перед банками и микрофинансовыми организациями.

В конце августа аналогичное исследование выявило, что почти четверть родителей, получивших "путинские" 10 тыс. руб. на школьников перед 1 сентября, потратили эти деньги не на детей: 23,8% получателей выплат потратили их на продукты, оплату ЖКХ, одежду и обувь себе, отдых, платежи по кредитам.