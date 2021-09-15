15 Сентября 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

ФСБ выявила в Красноярске двух вербовщиков в террористы

ФСБ пресекла деятельность сторонников террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена на территории России) в Красноярском крае.

По данным ведомства, задержаны двое граждан одной из стран центрально-азиатского региона. Они прибыли в Красноярск для распространения террористической идеологии и вербовки сторонников среди местных жителей.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранты заключены под стражу, пишет Regnum.

В августе ФСБ сообщила задержании 31 участника запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", в том числе главарей.

Члены ячейки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры, находящихся в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.

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Теги: фсб, вербовщики в террористы, Катиба Таухид валь-Джихад



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