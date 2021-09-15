МИД Украины: Мы не верим обещаниям Запада

Сенсационное заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Украина не надеется на обещания Запада, который их не выполняет. Причем сказал он это в интервью британскому изданию The Independent, которое вынесло эту фразу в заголовок.

"Эта страна усвоила множество горьких уроков о том, что Запад своих обещаний скорее всего не исполнит. Мы не верим в обещания", - сказал Кулеба.

Также Кулеба заявил о "кризиса лидерства" США. Но он все-таки верит в то, что США не оставят Украину в беде перед российской "агрессией". Это обещал и Джо Байден. Интересно, что издание приписало, что это, однако, не распространяется на членство в НАТО и ЕС. То есть поддержка поддержкой, но членства в НАТО и ЕС это не касается. Этот неприятный для Киева факт недавно озвучила президент Эстонии.

Заблокированное на Украине популярное издание "Страна" полагает, что у Владимира Зеленского пытаются усилить свою переговорную позицию по ряду вопросов. Запад требует отдать под свое прямое управление суды, госкомпании и всю антикоррупционную вертикаль, то есть параллельную вертикаль власти, но не дает никаких гарантий. В Киеве этим очень недовольны, чувствуя себя туземцами, которые за стекляшки отдают все свои ресурсы. И поэтому заявляют о том, что Украина будет больше полагаться на свои силы и вооружаться сама.

На днях Зеленский в интервью СNN сказал, что Байден занимает "не очень хорошую позицию", что включение Украины в НАТО является не только решением США.

Сенатор Алексей Пушков считает, что Украина просто пытается Запад запугать, но пугать нечем. Поэтому Украине все равно придется верить обещаниям Запада, ибо верить ей больше не во что.