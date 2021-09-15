Китайский посол встретился с министром из правительства талибов*

15 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Посол КНР в Афганистане Ван Юй (2021) | Фото: af.china-embassy.org

Китайский посол встретился с министром из правительства талибов*

14 сентября посол Ван Юй встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Мутаки.
Читайте также:

Как сообщает посольство КНР в Афганистане, Ван Юй поблагодарил афганскую сторону за её усилия по защите безопасности китайских граждан, предприятий, финансируемых Китаем, и дипмиссии КНР. Он сказал, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана, не вмешивается во внутренние дела страны и поддерживает афганский народ в том, чтобы он самостоятельно выбрал путь развития, соответствующий его национальным условиям.

Кроме того, Ван Юй выразил надежду, что в Афганистане будет создана широкая и инклюзивная политическая структура.

Пекин готов предоставить Кабулу вакцины, гуманитарные товары и другую помощь, а также работать с международным сообществом, чтобы помочь Афганистану в борьбе с терроризмом и в скорейшем достижении национальной стабильности и экономического развития.

Мутаки поблагодарил Китай за его поддержку и помощь, заявив, что Китай является дружественным соседом, и его политика в отношении Афганистана всегда была справедливой и объективной. С помощью Китая и международного сообщества Афганистан надеется постоянно улучшать свои управленческие возможности для "более эффективной борьбы с терроризмом" и никогда не позволит каким-либо силам использовать афганскую территорию для "совершения действий, которые ставят под угрозу интересы Китая и других стран".

Напомним, недавно движение "Талибан"*, запрещённое и признанное террористическим в России, взяло под контроль всю территорию Афганистана и объявило о создании нового правительства. Кремль исключил присутствие российской делегации на инаугурации талибского правительства, Китай, насколько известно, также не принимал в этом участия и официально не заявлял о признании новых властей.

Посол Ван Юй занял свою должность ещё в 2019 г., когда Афганистан находился под властью проамериканского правительства Ашрафа Гани. В 2016-2019 гг. Ван занимал должность консула в пакистанском Карачи.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Китай, Афганистан, Ван



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.09.2021 20:02 Мск "Талибан"* озвучил состав нового правительства Афганистана


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети