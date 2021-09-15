15 Сентября 2021
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Спорт Свердловская область
нападающий &quot;Автомобилиста&quot; Стефан Да Коста (2018) | Фото: ХК Автомобилист

"Автомобилист" одержал четвертую победу подряд и самую крупную в сезоне

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" продолжил свою победную серию. Во вторник команда Билла Питерса разгромила на выезде китайский "Куньлунь Ред Стар".

Встреча, проходившая в подмосковных Мытищах, завершилась со счетом 1:5. В составе уральцев шайбы забросили Александр Щемеров, Стефан Да Коста, Шейн Принс, Дмитрий Жукенов и Данил Романцев. У хозяев единственный гол на счету Люка Локхарта. Эта победа стала для "Автомобилиста" четвертой подряд и самой крупной в нынешнем сезоне.

"Все звенья отработали по полной, хорошо играли в меньшинстве. Мне понравилось, как команда действовала на этом выезде. Сейчас мы едем домой и готовимся к следующим матчам", - заявил после игры Билл Питерс.

Билл Питерс(2021)|Фото: ХК "Автомобилист"

Ранее, напомним, "Автомобилист" победил питерский СКА, минское "Динамо" и подмосковный "Витязь".

Следующую игру уральский клуб проведет 17 сентября в Екатеринбурге. Соперником будет действующий обладатель Кубка Гагарина - омский "Авангард".

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Теги: Автомобилист, победа, Питерс



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