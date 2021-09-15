15 Сентября 2021
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Общество В России
Яндекс (2012) | Фото:pochesnomu.ru

ИА REGNUM обвинило "Яндекс" в монополии и цензуре

ИА Regnum направило генпрокурору РФ Игорю Краснову заявление, в котором просит провести проверку Правил ООО "Яндекс" на предмет соблюдения/соответствия Конституции и норм законодательства, в том числе закона "О СМИ".

Отмечается, что значительная доля потребителей информации в интернете пользуется поисковыми системами, монополистом среди которых в России является "Яндекс".

"Яндекс" фактически формирует рейтинг различных интернет-СМИ, среди которых, согласно действующему законодательству, должна иметь место свободная конкуренция", - пишет Regnum.

При этом, говорится в письме генпрокурору, "Яндекс" в своих Правилах использует термины, "позволяющие субъективно оценивать заголовки СМИ и отключать СМИ от сотрудничества, что является нарушением законодательства РФ". Компания "фактически блокирует новости на основании содержания в них оценочных суждений, то есть совершает действия, являющиеся цензурой, злоупотреблением монопольным положением в области общественно-политической информации", отмечает Regnum.

Информационное агентство полагает, что "незаконные действия "Яндекса" дают основания утверждать об осуществлении им системной политической цензуры в Российской Федерации и за рубежом".

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Теги: REGNUM, Яндекс, цензура, генпрокурор



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