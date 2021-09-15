Еще в одном районе Челябинской области начался отопительный сезон

В Нязепетровском районе 15 сентября начался отопительный сезон, передает корреспондент Накануне.RU.

"Тепло в квартиры и социальные объекты поступает в полном объеме. Сегодня сотрудники коммунальных служб и управляющей компании проводят осмотры теплотрассы для исключения утечек", - рассказал глава муниципалитета Сергей Кравцов.

Напомним, с 7 сентября начался отопительный сезон в социальных учреждениях Каслинского района. Также по заявкам включают отопление в социальных учреждениях Челябинска.