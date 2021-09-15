Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты

Власти Японии и Южной Кореи заявили, что в среду Северная Корея выпустила две баллистические ракеты со своего восточного побережья.

В японском оборонном ведомстве заявили, что объекты не заходили на территорию этой страны. Предположительно, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщила береговая охрана.

"Недавние неоднократные пуски Северной Кореей баллистических ракет и других снарядов являются серьезной проблемой для Японии и международного сообщества в целом", - цитирует Kyodo слова министра обороны Японии.

В понедельник государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что в минувшие выходные страна провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, способной поразить практически любую точку Японии.

Последний раз Северная Корея запустила баллистические ракеты 25 марта, когда она испытала новый тип тактического управляемого снаряда, первый такой запуск за год, а также первый с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.

В соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН Северной Корее запрещено проводить испытания баллистических ракет и ядерных технологий.