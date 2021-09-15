В Хабаровске студент заявил о взрывном устройстве в аудитории университета

В Хабаровске студент угрожал взорвать здание Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Сотрудники правоохранительных органов проверили вуз, ничего опасного не обнаружено, передает ТАСС.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Хабаровского края уточнили, что сообщение поступило от человека с психическими расстройствами.

Mash пишет, что о взрывном устройстве в аудитории парень заговорил во время пары. Всех, кто находился в кабинете, вывели, его обыскали, но ничего не нашли.

В мае в Тюменской области неизвестные три дня подряд срывали уроки в школах Ишима. На электронную почту образовательных учреждений поступали анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Ничего опасного в ходе обследования школ обнаружено не было.