15 Сентября 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
милиция кинологическая служба собака овчарка ищейка (2007) | Фото: Накануне.ru

В Хабаровске студент заявил о взрывном устройстве в аудитории университета

В Хабаровске студент угрожал взорвать здание Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Сотрудники правоохранительных органов проверили вуз, ничего опасного не обнаружено, передает ТАСС.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Хабаровского края уточнили, что сообщение поступило от человека с психическими расстройствами.

Mash пишет, что о взрывном устройстве в аудитории парень заговорил во время пары. Всех, кто находился в кабинете, вывели, его обыскали, но ничего не нашли.

В мае в Тюменской области неизвестные три дня подряд срывали уроки в школах Ишима. На электронную почту образовательных учреждений поступали анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Ничего опасного в ходе обследования школ обнаружено не было.

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Теги: студент, хабаровск, взрывное устройство, минирование



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