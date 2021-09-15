В Тюменской области психоневрологический диспансер и школу "накрыл" коронавирус

В Тюменской области – два новых очага коронавируса, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

На контроле управления – два очага коронавирусной инфекции: в АСУСОН ТО "Кунчурский психоневрологический интернат" (Нижнетавдинский район, Кунчур, Молодёжная, 16) и в МАОУ "Лайтамакская СОШ" Тобольского района. В Кунчурском психоневрологическом интернате заболело 12 человек, контактных – 163 человека. В Лайтамакской средней общеобразовательной школе – 17 заболевших и 45 контактных.

Очаг в АО "Антипинский НПЗ" закрыт.