В Екатеринбурге еще один пропавший бизнесмен найден мертвым на Шарташе

В Екатеринбурге найдено тело пропавшего несколько дней назад бизнесмена.

42-летний Александр Шабанов исчез 9 сентября. Его розыском занимались волонтеры.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", мужчина обнаружен погибшим.

"Соболезнования родным и близким", - добавили в отряде.

Известно, что Шабанов занимался бизнесом в уральской столице. Его тело обнаружили во вторник на берегу озера Шарташ. О причинах смерти не сообщается.

Напомним, в середине июля в районе Шарташа нашли тело другого пропавшего предпринимателя - Сергея Кочергина. В Следственном комитете отмечали, что его смерть не является криминальной.