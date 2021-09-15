15 Сентября 2021
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мусор, помойка, Челябинск (2018) | Фото: Накануне.RU

В Магадане отменили режим повышенной готовности, введенный из-за переполненных мусорок

В Магадане снят режим повышенной готовности, который городским властям пришлось ввести из-за критического количества мусора на помойках. Ситуация оставалась напряженной на протяжении двух недель.

"Большие скопления крупногабаритных отходов периодически убирались, но стихийно накапливались в разных районах города. В августе в мэрию, УК и надзорные организации поступило более 70 жалоб от граждан на беспорядок на контейнерных площадках", - сообщили в мэрии города.

Сейчас ситуация улучшилась. По словам главы департамента ЖКХ города Анатолия Худинина, мусор операторы стали вывозить более регулярно, тем не менее, "срывы есть": операторам не хватает спецтехники, водителей и рабочих.

Напомним, мэр областной столицы Юрий Гришан пригрозил введением режима ЧС: "Я глубоко встревожен таким положением. Кроме неприглядного эстетического вида свалки ставят под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие города. В местах скопления мусора усугубляют ситуацию крысы, чайки, собаки. Работа департамента ЖКХ, административно-технической инспекции, управляющих компаний, которые задействованы в благоустройстве и чистоте территорий, сводится на нет. Даем неделю региональному оператору на исправление положения в Магадане с мусором. В обратном случае мы будем вынуждены перейти от ситуации повышенной готовности в режим ЧС".

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Теги: магадан, вывоз мусора, мусорки



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